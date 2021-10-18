Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела запрос «Урала» по поводу момента с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА в матче 11 тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) и отклонила его.

Специалисты ЭСК не нашли судейскую ошибку. Положение руки игрока ЦСКА увеличивало площадь тела, но было естественным, сообщает «СЭ».

В первом тайме мяч попал в руку полузащитника Бахтиера Зайнутдинова. Главный арбитр Артем Любимов посмотрел повтор эпизода, но не стал назначать пенальти.

Ранее своим мнением о ситуации поделился экс-судья Игорь Федотов.

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