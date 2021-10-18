Бывшая российская фигуристка Бетина Попова поделилась своим мнением о перспективах Михаила Коляды в олимпийском сезоне.

Попова заявила, что Михаилу нужно накатывать программы. Она считает, что в его исполнении все будет выглядеть хорошо.

«Он умеет себя подавать, это особый талант», – заявила Попова.

Экс-фигуристка добавила, что отсутствие конкуренции и соревнований в прошлом сезоне из-за кононавируса не повлияло на Коляду. Попова считает, что Михаил постоянно включен в процесс подготовки к турнирам.

Бетина полагает, что Коляда не может сейчас выглядеть на 100 процентов. В начале сезона не нужно быть на пике формы. Главный старт сезона – Олимпиада в Пекине.

Бетина пожалела Этери Тутберидзе. Ей, по словам экс-фигуристки, нужно подвести все шесть спортсменок с разными соревновательными графиками, к Играм в хорошей форме.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.