Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» объявил о расторжении контракта с нападающим Игорем Руденковым.

По информации Твиттера ХК «Сочи», договор был разорван по взаимному согласию. В команде игроку пожелали успехов и поблагодарили за проведенное в коллективе время.

Руденков перешел в «Сочи» летом 2020 года после обмена с петербургским СКА. В текущем сезоне форвард поучаствовал в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 4 (2+2) очка.

После 19 игр «Сочи» занимает последнее место в Западной конференции с 12 очками.