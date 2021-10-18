Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил российскую команду Team Spirit с победой на чемпионате мира The International 10 по Dota 2.

Губерниев рад за российских киберспортменов. Он от души поздравил парней и заявил, что давно наблюдает за этим видом спорта.

«Мне очень многие представители и чемпионы предлагают окунуться в киберспорт и начать комментировать соревнования», – заявил Губерниев.

Дмитрий добавил, что он считает это направление перспективным.Он радуется любой победе российских спортсменов.

Губерниев призвал не считать призовые победителей. Это, по словам Дмитрия, честно заработанные деньги. Остается только порадоваться за парней.

За победу на The International 10 российские киберспортсмены заработали 18,2 млн долларов. В финале они одолели соперников из Китая.