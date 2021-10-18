Петербургский СКА сегодня, 19 октября, сыграет против финского «Йокерита» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра пройдет в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца», начало встречи назначено на 19:30 по московскому времени.

Совсем недавно СКА и «Йокерит» уже играли друг против друга. Встреча прошла в Хельсинки 15 октября и завершилась со счетом 5:4 в пользу финнов, решающая шайба была заброшена в овертайме, это сделал Давид Скленичка.

На данный момент подопечные Валерия Брагина идут на втором месте в Западной конференции, у команды 27 очков после 19 встреч. В последнем матче СКА уступил дома казахстанскому «Барысу» в серии буллитов.

«Йокерит» пока идёт в лидерах Западной конференции и опережает СКА на одно очко.