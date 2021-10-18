Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, что 43-летний форвард Павел Дацюк пока не определился, будет ли он продолжать карьеру или завершит выступления в профессиональном хоккее.

«Паша Дацюк еще думает, играть ему или нет», – заявил Жамнов.

Ранее Дацюк сообщил, что пока не принял решения о своем будущем. Он планировал готовиться к сезону по индивидуальной программе.

В прошлом сезоне 43-летний нападающий провел 56 матчей за «Автомобилист» и набрал 38 (13 + 25) очков.

Павел Дацюк – российский хоккеист, олимпийский чемпион 2018 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Гагарина 2017 года, чемпион России 2005 года и обладатель бронзы Олимпийских игр 2002 года.