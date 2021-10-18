Новый руководитель департамента судейства Виктор Перейра организовал первый семинар для судей и ассистентов Российской Премьер-Лиги. Пресс-служба РФС сообщила о том, что на двухдневные сборы в столицу прибыли 19 судей, 38 помощников, 2 VAR и 3 AVAR арбитра.

«Основные задачи этого семинара – познакомиться с судьями и ассистентами РПЛ и провести разбор сложных моментов из трех последних туров», – заявил Перейра.

Руководитель департамента заявил, что у судей мало времени, чтобы собраться вместе, поэтому нужно пользоваться каждым моментом, чтобы узнать что-то новое.

Португальский специалист сменил на посту главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи. Венгр подал в отставку 13 сентября.

Виктор Перейра работал на матчах чемпионатов мира 1998 и 2002 годов, а также на финале Суперкубка-2001. После окончания карьеры Перейра работал в Греческой федерации футбола, а затем стал инспектором УЕФА.