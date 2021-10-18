Российские спортсмены примут участие в турнире Cup of Austria by IceChallenge 2021. Соревнования пройдут с 10 по 14 ноября в Граце.

Соревнования – восьмой этап в серии Challenger по фигурному катанию в сезоне-2021/2022. Турнир позволяет фигуристам набрать очки в международном рейтинге.

Сборную России на соревнованиях в одиночном катании представят Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко.

В танцах на льду выступят пары Диана Дэвис / Глеб Смолкин и Елизавета Худайбердиева / Егор Базин.

В соревнованиях пар примут участие российские фигуристы Анжелика Абашкина и Павел Дрозд.

Напомним, что сезон-2021/2022 олимпийский. Лучшие фигуристы будут представлять сборную России на Играх-2022 в Пекине.