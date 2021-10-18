Российские спортсмены примут участие в турнире Cup of Austria by IceChallenge 2021. Соревнования пройдут с 10 по 14 ноября в Граце.
Соревнования – восьмой этап в серии Challenger по фигурному катанию в сезоне-2021/2022. Турнир позволяет фигуристам набрать очки в международном рейтинге.
Сборную России на соревнованиях в одиночном катании представят Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко.
В танцах на льду выступят пары Диана Дэвис / Глеб Смолкин и Елизавета Худайбердиева / Егор Базин.
В соревнованиях пар примут участие российские фигуристы Анжелика Абашкина и Павел Дрозд.
Напомним, что сезон-2021/2022 олимпийский. Лучшие фигуристы будут представлять сборную России на Играх-2022 в Пекине.
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