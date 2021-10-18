В групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 сегодня, 19 октября, состоится восемь матчей.

Две игры запланированы на 19:45 по московскому времени. «Брюгге» на домашнем стадионе сыграет с «Манчестер Сити», а а «Бешикташ» в Стамбуле примет лиссабонский «Спортинг».

Остальные матчи начнутся в 22:00 по московскому времени. В Мадриде местный «Атлетико» примет английский «Ливерпуль» на стадионе «Ванда Метрополитано».

В Амстердаме сыграют между собой «Аякс» и дортмундская «Боруссия». Команды проведут встречу на «Йохан Круифф Арена». «Порту» на стадион «Драгау» будет играть против итальянского «Милана».

В Париже состоится встреча «Пари Сен-Жермен» и немецкого «РБ Лейпцига». В Киеве состоится матч между донецким «Шахтером» и мадридским «Реалом», а в Милане «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» примет молдавский «Шериф».