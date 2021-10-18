Форвард «Пари-Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар не сможет помочь своей команде в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «РБ Лейпциг». Информацию сообщил источник в пресс-службе парижского клуба.

«Неймар почувствовал боль в приводящей мышце бедра после возвращения из расположения сборной. Ему придется продлить восстановительный период на несколько дней», – заявили в пресс-службе «ПСЖ».

Источник добавил, что футболист может вернуться совсем скоро. Травма не слишком серьезная.

Встреча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» – «РБ Лейпциг» состоится завтра, 10 октября, на стадион «Парк де Пренс в Париже. Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Французский клуб идет на первом месте в группе А Лиги чемпионов.