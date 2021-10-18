Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой дал комментарии относительно своего будущего.

Футболист заявил, что у него сложилась тяжелая ситуация. Он сталкивается с этим впервые в жизни. Мостовой редко играет в стартовом составе, он мог перейти в «Локомотив», но главный тренер «Зенита» попросил его остаться. Игрок еще летом не исключал, что может покинуть питерский клуб, если ситуация не изменится.

В текущем сезоне Мостовой вышел на поле за «Зенит» в тринадцати матчах и не отличился результативными действиями. В среднем футболист находится на поле около 19 минут. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3 миллиона евро.

«Зенит» уступил в двух последних матчах – «Сочи» (1:2) и «Арсеналу» (2:1). Несмотря на это, команда лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший преследователь – «Сочи», отстает от клуба из Санкт-Петербурга на 2 очка.