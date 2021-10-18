Российский комментатор «Формулы-1» Алексей Попов считает, что Гран-при Катара может заменить гонку в Австралии в 2022 году. Такая ситуация сложилась в нынешнем сезоне.

В стране в последнее время фиксируются рекорды по заболеваемости COVID-19. Однако 92 процента взрослого населения страны получили хотя бы одну дозу вакцины. Это позволяет надеяться на выход из кризиса.

Есть вероятность, что вместо Сингапура этап Формулы-1 примет Турция. Еще один кандидат – Канада, но там тоже проблемы с коронавирусом. Наиболее вероятно, что вместо Австралии в календарь поставят Катар.

«По свидетельствам всех австралийцев, с которыми я общаюсь, там царит просто тихий ад, никаких подвижек к лучшему наоборот, закручивают все гайки», – заявил Попов.

Гран-при Австралии два раза подряд выпадал из календаря из-за коронавируса. В 2022 году гонка намечена на 10 апреля.