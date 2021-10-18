Журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков рассказал, что главный тренер сборной России Алексей Жамнов не советовался с ФХР при подборе штаба.

С Жамновым на Олимпийских играх-2022 в Пекине будут работать Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Федоров и Алексей Кудашов. Илья Ковальчук назначен на пост генерального менеджера команды.

«Нужно понимать, что Жамнов не обсуждал свой штабс федерацией. Это чисто его решение», – заявил Лысенков.

Журналист добавил, что Алексей подчеркнул – за любой результат он будет отвечать лично.

Лысенков полагает, что в тренерский штаб вошли все вышеперечисленные лица потому, что Жамнову с ними комфортно работать. По этой же причине там отсутствует Олег Знарок. Он воспринимался бы как главный тренер.

Олимпийский игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.