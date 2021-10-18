На сайте администрации президента Россиийской Федерации появилось поздравление команды Team Spirit от Владимира Путина. Президент отметил спортсменов в связи с первой победой российской команды на The International.

«Поздравляю вас с заслуженной победой на The International 2021 – чемпионате мира по Dota 2. Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания», – говорится в сообщении.

Президент отметил, что на пути к финалу команда продемонстрировала яркие лидерские качества и сплоченность, а концентрация в финальном поединке помогла команде перехватить инициативу у сильных соперников.

Путин заявил, что российские киберспортсмены всегда нацелены на результат и могут покорить любые вершины.

В заключении президент России пожелал команде новых успехов.