Российская фигуристка, воспитанница петербургской СШОР Анастасия Макарова выиграла короткую программу в женском одиночном катании на Мемориале Н.А. Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Фигуристка набрала за прокат 63,54 балла, прыгнув двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Второе место пока занимает ученица СШОР «Звездный лед» Полина Свириденко. Она набрала 62,06 балла, исполнив аналогичный контент в своей программе.

Третьей пока идет еще одна фигуристка из СШОР «Звездный лед» Арина Онищенко. Её результат 60,10 балла.

В общей сложности, в турнире девушек по мастерам спорта принимают участие 13 фигуристок.

Произвольные программы девушки покажут завтра, 19 октября. Начало выступлений назначено на 12:00 по московскому времени.