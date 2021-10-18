Российский фигурист, ученик Алексея Мишина Михаил Коляда с падением выиграл короткую программу на турнире Мемориал Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Фигурист упал с четверного сальхова в начале программы, прыгнул каскад с четверным тулупом и тройной аксель, получив за прокат 101,20 балла.

Второе место занял Макар Игнатов из группы Евгения Рукавицына. Фигурист набрал 99,96 балла за прокат с четверным риттбергером, каскадом с четверным тулупом и тройным акселем.

Третье место пока занимает Петр Гуменник из школы Тамары Москвиной. Фигурист набрал 94,07 балла за прокат с тройным акселем, четверным сальховом и каскадом с четверным тулупом.

На четвертом месте расположился Матвей Ветлугин (92,96 балла), на пятом — Андрей Лазукин (89,58 балла), на шестом — Владислав Дикиджи (88.29 балла).