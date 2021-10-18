Агент Шандор Варга, который представляет интересы футболиста ЦСКА Федора Чалова, высказался о несостоявшемся трансфере своего клиента в клуб АПЛ «Кристал Пэлас».

Слова Варги цитирует портал Eurostavka.

«Очень обидно, конечно, что Чалов не уехал в Англию. Федор попал бы в руки моего хорошего друга и отличного тренера Роя Ходжсона, который тогда возглавлял «Кристал Пэлас», — сказал агент, добавив, что карьера Чалова развивалась бы совсем по-другому.

«Есть ли у Чалова перспектива уехать в Европу? Конечно! Я Олега Лужного устроил в 31 год в «Арсенал», когда они АПЛ выигрывали без проигранных матчей и играли в финале Лиги чемпионов», — сказал Варга, добавив, что Чалов еще достаточно молод для переезда в Европу, однако за эпизод с неслучившимся трансфером в АПЛ ему обидно.