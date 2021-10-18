Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал своё мнение о нынешнем старте сезона для СКА и сравнил нынешнюю команду с «Зенитом» времен Властимила Петржелы.

Слова Орлова цитирует портал Russia-Hockey.ru. Специалист отметил, что готов сравнить СКА с «Зенитом» начала 21 века, когда из Петербурга в большой футбол было запущено целое поколение талантливых игроков — Андрея Аршавина, Александра Кержакова или Владимира Быстрова.

«Как и тот веселый «Зенит» времен тренера Петржелы, нынешний СКА играет во многом за счет молодежи, задорно, с огоньком. Для страны растет хорошее поколение», — сказал Орлов.

Напомним, в этом сезоне СКА пока идет на втором месте в Западной конференции, команда уступает лишь финскому «Йокериту».