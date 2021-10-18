Российские фигуристы, ученики Тамары Москвиной Ясмина Кадырова и Иван Бальченко выиграли короткую программу на турнире спортивных пар в рамках Мемориала Николая Панина Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Пара набрала за прокат 71,17 балла, не совершив серьезных ошибок в прокате.

Второе место заняли спортсмены из петербургской СШОР Алина Соловьева и Елисей Иванов. Фигуристы набрали 57,88 балла за свой прокат.

Третьими пока идет еще одна пара из петербургской СШОР — Татьяна Румянцева/Александр Акимов. Фигуристы набрали 47,43 балла за свое выступление.

Ранее на турнире должны были выступить чемпионы Европы и бронзовые призеры чемпионата мира Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, но пара не попала в итоговую заявку на турнире.