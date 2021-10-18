Американская фигуристка, действующая чемпионка США Брэди Теннелл снялась с этапа серии Гран-при по фигурному катанию в США из-за травмы.

Об этом сообщает журналист Филипп Херш в своём «Твиттере». По информации журналиста, это связано с повреждением ноги, о котором она рассказала ранее.

Пока фамилия Теннелл не пропала из официальной заявки на сайте ISU, но по информации Херша, вместо Теннелл на турнире выступит другая американская фигуристка Старр Эндрюс.

Ранее стало известно, что от выступления на этапе серии Гран-при в США пришлось отказаться российской танцевальной паре Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Это связано с попаданием партнёрши в инфекционную больницу. Загорски могут выписать из стационара уже в конце этой недели.