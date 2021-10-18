Японская фигуристка, победительница чемпионата четырех континентов Рика Кихира не выступит на турнире Skate Canada — этапе серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22.

Соревнования состоятся с 29 по 31 октября в Ванкувере.

Фамилия Кихиры сегодня пропала из заявки на турнир на официальном сайте ISU. Сейчас там значатся 11 фигуристок: от России Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Камила Валиева, от США Алиса Лю и Карен Чен, от Южной Кореи Ха Ен Ли, от Японии Мана Кавабе (вместо снявшейся швейцарки Алексии Паганини) и Вакаба Хигучи. Канаду будут представлять Мэдлн Скизас, Эмили Баусбек и Элиссон Шумахер.

Ранее Кихира снялась с турнира Asian Open в Пекине. На том турнире ее заменила соотечественница Маи Михара.