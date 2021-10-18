Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём вылете из топ-5 мирового рейтинга АТР. В обновлённой версии рейтинга россиянин опустился на 6-ю строчку, пропустив вперёд Рафаэля Надаля.

«Я не тот игрок, который находится в топ-10 долгое время. Это мой первый год. От этого много давления, это нормально. Ты не можешь показывать свою лучшую игру на протяжении нескольких турниров и 11 месяцев», — сказал Рублев, добавив, что в топе есть несколько игроков, которые всегда готовы показывать высокий уровень, к примеру, Даниил Медведев.

По словам Рублева, которые цитирует портал «Чемпионат», иногда он показывает высокий результат, а иногда вылетает очень рано.

«В том году я выиграл Питер и Вену в две недели, а это было высшей категории. Сейчас Питер сгорел. Возможно, из-за этого Надаль меня и обогнал. Повторюсь, главное, что я попал на итоговый турнир, и что я выше в гонке», — сказал Рублёв.