Мужская сборная России по баскетболу проведет два матча на старте квалификации чемпионата мира-2023 в Санкт-Петербурге.

Россия попала в группу Н, на 26 ноября запланирован матч против команды Италии, а на 29-е — матч против Исландии. Также в этой группе присутствует сборная Нидерландов.

По информации «Матч ТВ», игра Исландия — Россия будет перенесена из Рейкьявика в Москву: из-за проблем со стадионом исландская сторона обратилась к сопернику с просьбой обменяться домашними матчами. В итоге, гостевой матч России с Исландией состоится в середине июля 2022 года.

Пока неизвестно, какая из петербургских арен примет оба матча — это может быть дворец спорта «Юбилейный» или «Сибур-арена».

По итогам турнира в два круга три из четырех команд выйдут во второй этап отбора, где им предстоит сыграть с тремя лучшими представителями группы G (Грузия, Испания, Северная Македония, Украина).