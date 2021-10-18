Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вернётся в общую тренировочную группу во вторник, 19 октября.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». При этом пока не ясно, сможет ли Головин принять участие в матче «Монако» и «ПСВ» в 3-м туре Лиги Европы.

Напомним, из-за травмы мышцы бедра Александр Головин не сыграл за сборную России в матчах против Словакии и Словении в отборе на ЧМ-2022. Повреждение Головин получил в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Бордо» — эту встречу «Монако» выиграл со счётом 3:0.

В текущем сезоне Александр Головин сыграл в семи турах Лиги-1, забил два мяча, а также стал автором одной результативной передачи.