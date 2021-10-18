Станции метро «Зенит» и «Крестовский остров» Петербургского метрополитена будут работать до 01:00 по мск в день матча 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА между «Зенитом» и туринским «Ювентусом«.

Информацию об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

В сообщении отмечено, что все остальные станции метрополитена не изменят время работы: на вход они будут работать по обычному графику, а на выход пассажиров — до последнего поезда.

Игра «Зенит» — «Ювентус» запланирована на среду, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, встречу обслужит швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Помогать ему будут ассистенты Стефан Де Алмейда и Беким Зогай.