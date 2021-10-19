Российские теннисистки Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова сегодня, 19 октября, проведут матчи первого круга на турнире WTA в Москве — ВТБ Кубок Кремля.

Соревнования проходят на кортах во дворце гимнастики в Лужниках.

На 14:30 по московскому времени запланирована встреча Екатерины Александровой с представительницей Туниса Онс Жабер. Ранее спортсменки не встречались друг с другом на корте.

На 16:00 по мск запланирован старт матча между россиянкой Анастасией Потаповой с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп. Теннисистки уже играли в этом году друг с другом: на турнире в Мельбурне Халеп обыграла Потапову в двух сетах.

На 20:00 по московскому времени запланирован матч Вероники Кудерметовой и еще одной россиянки Оксаны Селехметьевой.