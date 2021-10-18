Хоккеисты «Сочи» и игроки омского «Авангарда» в самом начале очной встречи в регулярном чемпионате КХЛ сразу после стартовой сирены.

Игра проходит на арене дворца спорта «Большой» в Сочи, на данный момент счёт в матче 3:1 в пользу «Авангарда» (идёт второй период).

После стартового вбрасывания трое хоккеистов клуба «Сочи» сбросили перчатки и вступили в драку — это были Джей Си Лайпон, Богдан Якимов и Виктор Балдаев. Со стороны «Авангарда» в драке участвовали Павел Дедунов, Никита Комаров и Илья Каблуков.

Судьи назначили каждому из участников драки по пятиминутному штрафу.

На седьмой минуте матча на льду вспыхнула еще одна драка — сцепились Ярослав Косов из «Авангарда» и Дмитрий Колготин из «Сочи». Косов как зачинщик получил 5+10 минут штрафа, Колготин удалился на 5 минут.