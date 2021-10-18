Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы, полученной в матче против «Вашингтон Кэпиталз».

Слова главного тренера «Тампы» Джона Купера цитирует портал The Athletic.

«Мы ждем официальных документов от врачей. Пока их нет, мы не можем сообщить, как скоро Никита вернется в строй. На данный момент он выбыл из строя на неопределенный срок», — заявил Купер.

Сегодня, 18 октября, Кучеров пропустил тренировку с командой, поскольку продолжает восстанавливаться от повреждения. В матче с «Вашингтоном» он провел на льду 17 минут и 26 секунд игрового времени, совершил один бросок в створ и столкнулся с форвардом «Кэпиталс» Гарнетом Хэтэуэйем.