Шведская биатлонистка, олимпийская чемпионка Ханна Эберг начала отношения с чемпионом мира по биатлону из сборной Швеции Мартином Понсилуомой.

Ранее Эберг встречалась с другим шведским биатлонистом — Йеспером Нелином, однако пара рассталась. В интервью Aftonbladet Нелин рассказал о том, что после чемпионата мира, на котором Понсилуома выиграл золото в спринте, Мартин расстался со своей девушкой Фанни и начал проявлять интерес к Ханне.

«Тогда я почувствовал себя неважно. Мы с Фанни много разговаривали об этом, и это помогло. Мы тоже нашли друг друга. Ханна, вероятно, захочет добавить что-нибудь. Но это они начали», — заявил Нелин, добавив, что раньше у них была очень сплоченная команда, однако сейчас это не так.