Объявлены три звезды стартовой недели регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2021/22.

Первой звездой недели были признан нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар, который набрал 7 очков в двух первых матчах — 4 шайбы и 3 результативных передачи.

Второй звездой недели был признан российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Он забросил 3 шайбы и сделал 2 результативных паса в матчах против «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампы-Бэй Лайтнинг». Также на этой неделе Овечкин сумел выйти на единоличное пятое место в списке лучших бомбардиров лиги: с результатом в 733 шайбы россиянин опередил Марселя Дионна.

Третьей звездой недели в НХЛ был признан форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, на его счету 3 шайбы и 4 голевые передачи.