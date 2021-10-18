Российский фигурист, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин прыгнул редкий каскад в короткой программе на Мемориале Панина Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Фигурист выступал предпоследним в короткой программе, первым элементом он прыгнул каскад из четверного тулупа и тройного риттбергера. Ко второму прыжку спортсмен долго готовился, поэтому судьи оценили элемент на отрицательные GOE, однако в итоговом протоколе Лутфуллин получил за каскад более 14 баллов.

Ранее такой каскад на тренировках исполняла фигуристка академии «Ангелы Плющенко» Анастасия Зинина.

За короткую программу Лутфуллин получил 84,88 балла, пока это восьмое место в турнирной таблице. Завтра, 19 октября, мужчины-одиночники покажут произвольные программы.