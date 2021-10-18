Судья международной категории по фигурному катанию, бывший старший тренер сборной СССР Александр Веденин высказался по поводу критики «завышенных оценок» российских фигуристок в олимпийском сезоне.

В интервью сайту «Матч ТВ» Веденин отметил, что сейчас идёт подготовка к Олимпийским играм, где, скорее всего, победит кто-то из россиянок, и это уже многим не нравится.

«Политика в спорте — как часть спортивной или около-спортивной борьбы. Это всегда было, есть и будет. Но я бы попросил наш хор домохозяек, обуреваемых хейтом и завистью, не принимать участия в данной борьбе!», — сказал Веденин.

По словам судьи, таким людям лучше обращать внимание на другое. «Хочется пожелать вам сосредоточиться на изготовлении котлет на кухне и не лезть в мир фигурного катания. Ведь 15-17-летние девочки, которых вы хейтите за «завышенные оценки», читают ваш бред, и он на них не может не влиять», — заключил Веденин.