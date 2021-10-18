Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России по футболу Андрей Канчельскис высказал мнение о попадании футболистов в национальные команды за деньги.

«Сталкивался ли я с тем, что игроки платили за попадание в сборную? Да, даже в советском футболе было. Бышовец занимался этим делом. Я уверен, что и Черчесов этим занимался», — сказал Канчельскис в интервью на ютуб-канале Геннадия Орлова, отметив, что деньги платили агенты.

«Я не говорю, что все тренеры так делают. Но в этом есть доля правды», — подчеркнул Канчельскис.

Напомним, Станислав Черчесов возглавлял сборную России по футболу с 2016 по 2021 год, под его руководством команда выступала на чемпионате мира 2018 года и на чемпионате Европы-2020.