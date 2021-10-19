На Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге сегодня, 19 октября, мужчины-одиночники покажут свои произвольные программы.
Начало выступлений фигуристов назначено на 15:30 по московскому времени.
Лидером после первого дня соревнований стал Михаил Коляда, он набрал более 101,20 балла за свою короткую программу, допустив при этом падение с четверного сальхова.
Второе место пока занимает Макар Игнатов, он получил чуть более 99 баллов за свою короткую программу с двумя четверными прыжками и тройным акселем.
Третьим идет Петр Гуменник, судьи оценили его выступление более чем в 94 балла.
Также в заключительную, третью по счету разминку попали Андрей Лазукин, Владислав Дикиджи и Матвей Ветлугин.
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