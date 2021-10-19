На Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге сегодня, 19 октября, мужчины-одиночники покажут свои произвольные программы.

Начало выступлений фигуристов назначено на 15:30 по московскому времени.

Лидером после первого дня соревнований стал Михаил Коляда, он набрал более 101,20 балла за свою короткую программу, допустив при этом падение с четверного сальхова.

Второе место пока занимает Макар Игнатов, он получил чуть более 99 баллов за свою короткую программу с двумя четверными прыжками и тройным акселем.

Третьим идет Петр Гуменник, судьи оценили его выступление более чем в 94 балла.

Также в заключительную, третью по счету разминку попали Андрей Лазукин, Владислав Дикиджи и Матвей Ветлугин.