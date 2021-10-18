Московский «Спартак» в овертайме сумел обыграть московский ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. Игра прошла на арене «Мегаспорт» и завершилась со счетом 4:3 в пользу «красно-белых».

В основное время встречи за «Спартак» по шайбе забосили Максим Цыплаков, Иван Дроздов и Эмиль Петтерсен. В составе ЦСКА отличились Сергей Плотников, Антон Слепышев и Александр Попов.

«Спартаку» удалось сравнять счет за 18 секунд до конца игры и перевести матч в дополнительное время.

В овертайме «Спартак» забросил победную шайбу, ее автором стал Сергей Широков.

В конце третьего периода на лед арены «Мегаспорт» прорвался болельщик, это произошло после драки между игроками команд. Выбежавшего фаната оперативно увели с площадки судьи встречи.