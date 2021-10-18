Судья по фигурному катанию международной категории, бывший старший тренер сборной СССР Александр Веденин рассказал, как реакция тренеров после оценок их фигуристов вредит их ученикам.

В интервью «Матч ТВ» Веденин посоветовал любому тренеру не демонстрировать столь явного неудовольствия оценками, поскольку судьи за этим следят. В пример эксперт привел разговоры судей после реакции Евгения Плющенко на оценки Александры Трусовой на чемпионате России.

«Судьи были очень возмущены и обижены, настроены наказать спортсменку за неподобающее поведение тренера. Не забывайте, что судьи — обычные люди, которым ничто человеческое не чуждо», — сказал Веденин.

Напомним, в прошлом сезоне Александра Трусова тренировалась под руководством Евгения Плющенко, но затем вернулась в группу Этери Тутберидзе.