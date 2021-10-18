Главные новости дня из мира спорта — в традиционном дайджесте главных событий от Nevasport за 18 октября:

Илья Ковальчук официально стал генменеджером сборной России на Олимпиаде 2022 года

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов объявил состав тренерского штаба на Олимпиаду в Пекине. Илья Ковальчук официально назначен генменеджером. «В тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры-2022 вошли Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Федоров и Алексей Кудашов», – цитирует специалиста Sport24.

Касаткина проиграла украинке Калининой в первом круге ВТБ Кубка Кремля

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Украины Ангелине Калининой в матче первого круга ВТБ Кубка Кремля в Москве. Матч прошел на центральном корте дворца гимнастики в Лужниках и завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Калининой.

Коляда с падением выиграл короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина, Игнатов — второй

Российский фигурист, ученик Алексея Мишина Михаил Коляда с падением выиграл короткую программу на турнире Мемориал Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Фигурист упал с четверного сальхова в начале программы, прыгнул каскад с четверным тулупом и тройной аксель, получив за прокат 101,20 балла. Вторым идет Макар Игнатов, третьим — Петр Гуменник.

Макарова выиграла короткую программу у женщин на Мемориале Панина-Коломенкина

Российская фигуристка, воспитанница петербургской СШОР Анастасия Макарова выиграла короткую программу в женском одиночном катании на Мемориале Н.А. Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Второе место — у Полины Свириденко, третье — у Арины Онищенко.

Кадырова/Бальченко выиграли короткую программу пар на Мемориале Панина-Коломенкина

Российские фигуристы, ученики Тамары Москвиной Ясмина Кадырова и Иван Бальченко выиграли короткую программу на турнире спортивных пар в рамках Мемориала Николая Панина Коломенкина в Санкт-Петербурге. Пара набрала за прокат 71,17 балла, не совершив серьезных ошибок в прокате.

Рика Кихира снялась с этапа Гран-при в Канаде. Её фамилия пропала из списка ISU

Японская фигуристка, победительница чемпионата четырех континентов Рика Кихира не выступит на турнире Skate Canada — этапе серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22. Фамилия Кихиры сегодня пропала из заявки на турнир на официальном сайте ISU. Сейчас там значатся 11 фигуристок: от России Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Камила Валиева.

В Древней Олимпии зажгли огонь Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года

В Древней Олимпии сегодня, 18 октября, на торжественной церемонии был зажжён олимпийский огонь зимних Игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает агентство ТАСС. В церемонии из-за ограничений по коронавирусу принимали только официальные лица, зрителей на мероприятие не пустили.