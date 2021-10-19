«Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Глендейле на «Хила Ривер-Арена» и завершилась со счетом 7:4.

В составе «Сент-Луиса» по шайбе забросили Павел Бучневич, Джастин Фолк и Иван Барбашев, дублями отметились Джордан Кайру (2) и Клим Костин (2).

Бучневич провел на льду всего 4 минуты 23 секунды, но успел не только забросить шайбу, но и получить штраф за удар соперника головой. Нападающий Костин забил два гола в течение 47 минут, а его общее время на льду составило 10.58. Барбашев отыграл 15.22 и сделал один бросок по воротам соперника при показателе полезности «+2».

Владимир Тарасенко провел на площадке 17 минут 26 секунд, отдал одну результативную передачу и заработал показатель полезности «+2».

За «Аризону» по одному голу забили Клейтон Келлер, Лоусон Круз, Кристиан Фишер и Илья Любушкин.