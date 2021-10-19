Действующая чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная поделилась ожиданиями от этапа Гран-при в Канаде, который будет проходить в конце октября.

«В прошлый раз я пыталась ползти до Канады (не получилось). В этот раз я буду прыгать до Канады», — написала она в «Инстаграме» и опубликовала видео с тренировки.

Напомним, прошлый сезон Косторная провела в академии Евгения Плющенко, куда перешла из группы Этери Тутберидзе. Спортсменка практически не выступала на соревнованиях, так как сначала залечивала травму, затем переболела коронавирусом и ангиной. В марте текущего года Алёна объявила о возвращении в «Хрустальный».

На старте олимпийского сезона Косторная выступила на турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy, где заняла третье место. В произвольной программе она прыгнула тройной аксель с ошибкой на призмлении.