«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра проходила в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1.

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. Единственную шайбу за «Рейнджерс» забросил Мика Зибанеджад, а за «Торонто» отличился Майкл Бантинг. Игра перешла в овертайм, где автором победного гола стал 29-летний российский форвард Артемий Панарин.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин провел юбилейный, 50-й матч в НХЛ. Он отразил 40 из 41 бросков по своим воротам. Вратарь «Торонто» Джек Кэмпбелл сделал 21 сейв после 23 бросков.