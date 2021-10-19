Российский пловец Евгений Рылов, завоевавший две золотые медали на Олимпийских играх в Токио, рассказал о своих масках с котиками.

«Постараюсь по возможности запатентовать маски. Недавно у меня был небольшой розыгрыш таких масок. И 50 штук для победителей есть. Попробую сначала запатентовать это как бренд, а потом продавать, если вдруг это будет людям интересно. Если нет — значит, нет», — приводят слова Рылова «Известия».

По словам спортсмена, для розыгрыша у него было 50 масок с котиками, а тех, которые он надевает перед заплывами, всего две.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Рылов завоевал золотые медали на дистанциях 100 м и 200 м на спине. Также в его активе серебро эстафеты 4х200 м вольным стилем.