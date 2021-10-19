Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала подписчикам огромный букет роз, который получила в подарок от поклонников.

Спортсменка опубликовала фото в сториз своего «Инстаграма». «Для самой лучшей красотки», — гласит подпись в приложенной к цветам открытке.

Напомним, с декабря 2019 года Загитова не соревнуется, так как взяла паузу в карьере. Недавно спортсменка сообщила, что по-прежнему не готова объявить о своем уходе из спорта.

Помимо золота Олимпийских игр в Пхенчхане, Загитова выиграла чемпионат мира, чемпионат Европы и финал Гран-при. Она стала первой российской фигуристкой, которой покорились все международные титулы.