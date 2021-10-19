Россиянка Ангелина Мельникова заняла первое место в квалификации личного многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который стартовал в Китакюсю (Япония).

Спортсменка набрала 57,065 балла. Также в финал вышла россиянка Владислава Уразова, показавшая пятый результат — 53,065 балла.

Помимо многоборья, Мельникова будет бороться за медали на отдельных снарядах: в опорном прыжке, на разновысоких брусьях и бревне, а также в вольных упражнениях. Уразова выступит в финалах на брусьях и в вольных упражнениях. Еще одна российская гимнастка Яна Ворона вышла в финал на бревне.

В общей сложности на чемпионате мира будет разыграно 12 комплектов медалей. Финал в личном многоборье у женщин состоится 21 октября, у мужчин — 22 октября. После этого в течение двух дней будет проходить борьба за награды в отдельных видах.