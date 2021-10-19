В Санкт-Петербурге продолжается Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина. Сегодня, 19 октября, состоится произвольная программа в мужском одиночном катании, начало запланировано на 15:30 по московскому времени.

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Короткая программа состоялась днем ранее, по ее итогам в лидеры вышел Михаил Коляда. Фигурист набрал 101,20 балла, исполнив каскад четверной тулуп-тройной тулуп и тройной аксель, а также уупав с четверного сальхова.

Второе место занимает Макар Игнатов, который прыгнул четверной риттбергер, тройной аксель и каскад из четверного и тройного тулупов. Замыкает тройку лидеров Петр Гуменник, в последнюю разминку также попали Андрей Лазукин, Матвей Ветлугин и Владислав Дикиджи.