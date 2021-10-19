Российский теннисист Андрей Рублев оценил свое выступление в текущем сезоне.

«Это по сути мой первый год в топ-10, так что ощущаю сильное давление из-за этого. Это нормально, но непривычно. Поэтому мне сложно показывать лучшую игру каждую неделю в течение 11 месяцев. Это лучше получается у топ-игроков, таких как Даниил Медведев, они опытнее меня в этом плане», — приводит слова Рублева официальный сайт ВТБ Кубка Кремля.

Напомним, на данный момент Рублев занимает шестое место в рейтинге АТР. Он потерял одну позицию в обновленном списке, опубликованном вчера, 18 октября. До этого Андрей располагался на пятой строчке, что является его лучшим результатом в карьере.

На ВТБ Кубке Кремля, стартующем в Москве, Рублеву предстоит защищать титул. Он выиграл турнир в 2019 году, а в 2020-м соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса.