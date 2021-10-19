Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что его супруга Татьяна Сорина в юности имела неправильный подход к работе.

По словам специалиста, лыжнице мешала избыточная мотивация. Так как амбиции не соответствовали возможностям организма, Сорина не смогла реализовать себя раньше.

«Я как-то нашел её юношеские спортивные дневники, и там есть подтверждения того, что она очень часто выходила на тренировки и даже гонки будучи больной — с температурой и так далее. Позволяла себе недопустимые вещи. И всё это было от большого желания», —цитирует Сорина «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне Сорина заняла пятое место в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира-2021 в немецком Оберстдорфе Татьяна в составе сборной России завоевала серебряную медаль в эстафетной гонке. Россиянки уступили лишь представительницам Норвегии во главе с Терезе Йохауг.