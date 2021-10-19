Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал драку, произошедшую в начале матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сочи». По его словам, драка задумывалась наставником соперников Андреем Назаровым.

«Я никогда не смотрю раскатку – это моя примета. Но после раскатки ко мне подходили мои игроки и говорили, что игроки «Сочи» рассказывали им, что у них нет выхода и Назаров хочет, чтобы они подрались. Когда игроки предупредили меня, то я позвонил нашему генменеджеру Алексею Волкову и сказал, что нас ждёт фейерверк», – цитирует Хартли «Спорт-Экспресс».

После первого вбрасывания игроки «Сочи» Богдан Якимов, Виктор Балдаев и Джей Си Липон бросили перчатки устроили драку с хоккеистами «Авангарда» Владимиром Брюквиным, Кириллом Готовцом и Никитой Комаровым. В результате все были наказаны штрафами на пять минут.

Встреча «Сочи» с «Авангардом» завершилась в пользу гостей с минимальным перевесом по шайбам (4:5). После 18 игр омский клуб занимает пятое промежуточное место в Восточной конференции с 22 очками, а команда Назарова после 20 матчей остается последней в Западной конференции.