Журналист РИА «Новости» Анатолий Самохвалов отреагировал на информацию о том, что хореограф Даниил Глейхенгауз попросил отстранить представителей СМИ от общения с российскими фигуристками на турнире Budapest Trophy.

На турнире в Будапеште выступали две фигуристки из группы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова и Майя Хромых. На тренировку перед короткой программой чемпионка мира вышла с широким пластырем на шее. Позже стало известно, что у спортсменки повреждение мышц.

«Всем великим тренерам хотелось бы объяснить раз и навсегда: если у вас чемпионка мира (как и любая другая фигуристка) выходит на тренировку с огромным пластырем на шее, журналист обязан задать вопросы на эту тему как можно скорее. Если он, журналист, этого не делает, его нужно увольнять прямо в командировке», – написал Самохвалов у себя в телеграм-канале.

Напомним, победительницей турнира в Будапеште стала Майя Хромых. Щербакова заняла второе место, упав с четверного флипа в произвольной программе.