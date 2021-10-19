Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал массовую драку, произошедшую в начале матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и «Авангардом» (4:5).

«Это ненормально. Мало ли, что говорит Хартли. У него судьи плохие, всё время ноет. Да, это некрасиво, но он-то что ноет? То судьи, то все душат, потом всё хорошо. Когда Назаров пришёл в «Сочи», я сказал, что будет весело. Нужно ли осуждать Назарова? Это его стиль, все знали, что будет подобное. Мне это не нравится», – цитирует эксперта Чемпионат.