По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 33740 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

К 19 октября выявлено всего 8 060 752 случаев заболевания, выздоровело уже 7,040 млн человек. Еще 225 325 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 19 октября в Москве было выявлено 5700 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 3220 новых случаях. В Московской области появилось еще 2955 человек, заболевших коронавирусом. Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Ненецком АО – 14 человек.